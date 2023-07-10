Общество 10 июля 2023, 13:27 Электронные сервисы Москвы получили премию «Приоритет: Цифра — 2023» Заммэра Сергунина: премию «Приоритет: Цифра — 2023» дали электронным сервисам Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Ценностные сервисы на портале mos.ru», разработанный правительством Москвы, был удостоен награды национальной премии «Приоритет: Цифра — 2023» в области информационных технологий, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Эксперты отметили несколько сервисов, включая «Библиотеки Москвы», «Вместе с культурой», «Вывоз ненужных вещей» и благотворительные проекты. Оценка проводилась экспертами по ряду критериев, включая инновационность, новизну, успешность реализации, социальную значимость и перспективы масштабирования в других регионах.

Электронные сервисы, собранные на городском портале, помогают жителям решать все больше задач. Например, бронировать книги в библиотеках, арендовать помещения в культурных учреждениях, совершать добрые дела. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Национальную премию «Приоритет» начали вручать в 2015 году для признания достижений в разработке и внедрении передовых отечественных информационных технологий. В этом году в конкурсе приняли участие около 200 проектов из 48 регионов России.

Ранее ДИТ Москвы рассказал, как электронные сервисы помогают школьникам, их родителям и учителям.