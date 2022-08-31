Электронные сертификаты упростят жизнь роженицам

Порядок оплаты услуг медицинским организациям по родовым сертификатам изменится с 1 декабря. Что поменяется для будущих мам, рассказала «Парламентская газета».

Раньше электронные сертификаты выдавались в бумажном формате, но в июне 2021 года они стали электронными. С декабря же этого года клиники будут представлять к оплате не отпечатанные талоны сертификатов, а реестры этих талонов. Теперь ФСС (Фонд социального страхования) сможет быстрее перечислять врачам причитающиеся средства, а роженицам не придется волноваться, что документ потеряется.

Благодаря родовому сертификату женщины могут бесплатно наблюдаться в выбранной консультации, проходить обследования и решать, в каком роддоме рожать. Сертификат заполняется при первом визите в женскую консультацию. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.