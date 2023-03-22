Общество 22 марта 2023, 14:28 Электронные сертификаты дополнительного образования заработают в Петербурге

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С нового учебного года в Санкт-Петербурге заработают электронные сертификаты дополнительного образования. Об этом написал «Петербургский дневник».

Благодаря таким сертификатам дети от пяти до 17 лет смогут посещать кружки и секции за счет средств государства, рассказали в Смольном.

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Для того, чтобы родители и дети смогли воспользоваться данной опцией, необходимо выбрать на сайте госуслуг понравившийся кружок. Тот, который был включен в систему сертификатов, появится в приложении автоматически.

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«При введении этой системы физически сокращается количество возможных посещений разных кружков. Ведь деньги выделяются на год. Нам тогда нужно каким-то волшебным образом просчитывать „гулянья“ детей между секциями», — сообщил журналистам председатель городского родительского комитета Михаил Богданов.