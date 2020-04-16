Электронные пропуска появятся в Красноярском крае

Пропускная система продолжает внедряться в российских регионах. Со следующей недели электронные пропуска начнут действовать в Красноярском крае.

«В Красноярском крае разработана система цифровых пропусков для жителей на период самоизоляции», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сейчас местные жители заполняют объяснительные от руки и предъявляют их при передвижении по городу. Со следующей недели они смогут показывать сотрудникам полиции как обычный документ, так и его электронную версию.

Получить цифровой пропуск можно будет на специальном портале. Ссылка на сайт появится после завершения его тестирования. Доступ жители получат к ней через сайт госуслуг. С помощью пропуска можно будет приходить к родственникам, участвовать в похоронах, ездить на дачу, ходить к адвокатам, нотариусам и выходить из дома при других экстренных случаях.

Электронные пропуска уже действуют в некоторых регионах страны. С 15 апреля они начали работать в Москве и области. При режиме самоизоляции пропуск не нужен для передвижения пешком, похода в ближайший магазин или аптеку. Еще можно выносить мусор и гулять с домашними питомцами.