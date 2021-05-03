Электронные паспорта появятся в регионах России до июля 2023 года

Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года. Получить документы можно будет добровольно по мере их технической готовности.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, <…> на территории субъектов РФ — по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — отметили в ведомстве.

Получить электронный паспорт можно будет по желанию начиная с 14 лет. Планируется, что на первом этапе новые документы выдадут не менее 100 тысячам россиян.

При этом в Москве в рамках пилотного проекта электронные паспорта начнут выдавать не позднее 1 декабря 2021 года. Планируется, что до тех пор решат как правовые, так и технические вопросы перед запуском проекта. Кроме того, к концу года должно появиться мобильное приложение к электронному паспорту.

В ведомстве отметили, что паспорт нового образца изготовят в виде пластиковой карты, которая будет содержать биометрические и персональные данные владельца. По желанию туда можно будет добавить электронную подпись — она будет храниться на специальной микросхеме. Для получения паспорта нового образца потребуется цифровое фотографирование, а также снятие отпечатков двух пальцев рук.