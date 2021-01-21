Электронные паспорта начнут выдавать в Москве в конце 2021 года

В Москве в последнем квартале 2021 года начнут выдавать электронные паспорта. Это будут пластиковые карты с чипом. Тогда же появится и мобильное приложение для них. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

«По инициативе мэра [Москвы Сергея Собянина] в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем — посредством работы в МФЦ», — приводит РИА «Новости» слова заместителя министра.

Горовой отметил, что вместе с электронными паспортами появится специальное мобильное приложение с перечнем услуг, которые будут предоставлять владельцам новинки.

Современный паспорт гражданина России будут выдавать в виде пластиковой карты привычного размера. С его помощью будет легче получить доступ к государственным и коммерческим услугам. Обладатель такого паспорта сможет пользоваться электронной подписью.