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    03 января 2021, 18:36

    Электронные паспорта начнут внедрять в Москве к концу года

    Екатерина Шамина

    К декабрю 2021 году в Москве могут начать выдавать электронные паспорта в тестовом режиме. Они будут представлять собой пластиковые карточки с электронными носителями информации отечественного производства.
    Электронные паспорта начнут внедрять в Москве к концу года

    Пластиковую карточку будет дополнять мобильное приложение, что обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью и станет ключом государственным и коммерческим услугам, сообщили ТАСС в МВД России.

    «Паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили агентству в МВД.

    На электронном чипе паспорта разместят такую же информацию, что и в действующем. На лицевой стороне карточки будут указаны основные сведения о гражданине. Информацию с паспорта можно будет считывать с помощью мобильного приложения.

    В будущем планируется заменить бумажные паспорта на электронные по всей России.

    Президент России Владимир Путин назвал осуществление цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления одной из пяти ключевых целей страны до 2030 года.