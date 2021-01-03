Электронные паспорта начнут внедрять в Москве к концу года
Пластиковую карточку будет дополнять мобильное приложение, что обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью и станет ключом государственным и коммерческим услугам, сообщили ТАСС в МВД России.
«Паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили агентству в МВД.
На электронном чипе паспорта разместят такую же информацию, что и в действующем. На лицевой стороне карточки будут указаны основные сведения о гражданине. Информацию с паспорта можно будет считывать с помощью мобильного приложения.
В будущем планируется заменить бумажные паспорта на электронные по всей России.
Президент России Владимир Путин назвал осуществление цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления одной из пяти ключевых целей страны до 2030 года.