Электронные паспорта начнут внедрять в Москве к концу года

К декабрю 2021 году в Москве могут начать выдавать электронные паспорта в тестовом режиме. Они будут представлять собой пластиковые карточки с электронными носителями информации отечественного производства.

Пластиковую карточку будет дополнять мобильное приложение, что обеспечит россиян квалифицированной электронной подписью и станет ключом государственным и коммерческим услугам, сообщили ТАСС в МВД России.

«Паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили агентству в МВД.

На электронном чипе паспорта разместят такую же информацию, что и в действующем. На лицевой стороне карточки будут указаны основные сведения о гражданине. Информацию с паспорта можно будет считывать с помощью мобильного приложения.

В будущем планируется заменить бумажные паспорта на электронные по всей России.

Президент России Владимир Путин назвал осуществление цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления одной из пяти ключевых целей страны до 2030 года.