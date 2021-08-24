Электронные оформления кредитов предложили ограничить в Госдуме

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился с письмом к вице-премьеру Андрею Белоусову, в котором предложил ограничить дистанционное оформление кредитов. Причиной такого решения он назвал большое число обращений граждан, которые жалуются на предложение оформлений кредитных продуктов от неизвестных лиц. Об этом написал RT.

«В целях защиты и соблюдения прав и интересов граждан прошу вас рассмотреть возможность изменения механизма выдачи потребительского займа (микрозайма), который будет предполагать обязательность личного присутствия гражданина при заключении договора потребительского кредита либо договора микрозайма», — говорится в письме.

Парламентарий отметил, что граждане узнают о заключении подобных договоров уже после списания денег с их банковских счетов судебными приставами. Мошенники взламывают персональные данные и через Единый портал государственных услуг в электронном виде направляют заявки на оформление кредитов.