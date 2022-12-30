Общество 30 декабря 2022, 12:22 Электронные медкарты внедрят во всех детских поликлиниках Москвы

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В Москве завершается оцифровка всех бумажных медицинских карт. На смену им во всех столичных детских поликлиникам придут электронные медкарты, сообщили на официальном сайте Мосгорздрава.

В настоящий момент завершается оцифровка порядка 200 миллионов бумажных носителей. Со следующего года вся информация о пациентах будет храниться в надежных электронных медкартах.

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По данным utro.ru, помещения, которые ранее использовались для хранения всех документов, переоборудуют в комнаты для отдыха врачей.

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