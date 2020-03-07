Электронные лицензии на оружие введут в России

Бумажная волокита при получении лицензии на оружие скоро уйдет в прошлое. Через пару лет в России создадут единую платформу для оформления документов. Все участники оборота оружия будут взаимодействовать дистанционно, и само разрешение станет электронным.

Как рассказал «Российской газете» директор Росгвардии Виктор Золотов, на площадке будут работать оружейные заводы, юридические лица, которые торгуют оружием и отвечают за его хранение или использование, и владельцы. Лицензии будут выдавать в электронном виде.

«То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — заявил Золотов.

Собеседник дополнил, что некоторые мероприятия по линии Росгвардии добавили в федеральный проект «Цифровое государственное управление». В рамках этого проекта за два года планируют создать электронную платформу по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами. Лицензии будут оформлять с ее помощью.