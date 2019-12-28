Электронные браслеты сняли со всех сестер Хачатурян
«Вчера снимали Марии браслет электронный. Сегодня сняли Крестине и Ангелине в связи с тем, что мера пресечения в виде запрета покидать жилые помещения с 21:00 до 7:00 не продлевалась. Эта мера пресечения истекла сегодня, соответственно браслеты всем сегодня сняли», — сказал Паршин.
Адвокат добавил, что остальные меры ограничения пока продолжают действовать. Девушкам все еще нельзя общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом и мобильными телефонами. Так же запрещено контактировать с прессой.
В июле 2018 года Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной площадке рядом с его московской квартирой. На теле мужчины обнаружили множество колото-резаных ран. В убийстве заподозрили его дочерей Ангелину, Крестину и Марию, которые практически сразу признались в преступлении.
Расследование уголовного дела уже завершилось и сейчас его изучает прокуратура. Судмедэкспертиза подтвердила, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.