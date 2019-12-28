Электронные браслеты сняли со всех сестер Хачатурян

Сотрудники ФСИН сняли с Ангелины и Крестины Хачатурян электронные браслеты слежения. Днем ранее прибор сняли с младшей из трех сестер — Марии. Об этом «360» сообщил адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

«Вчера снимали Марии браслет электронный. Сегодня сняли Крестине и Ангелине в связи с тем, что мера пресечения в виде запрета покидать жилые помещения с 21:00 до 7:00 не продлевалась. Эта мера пресечения истекла сегодня, соответственно браслеты всем сегодня сняли», — сказал Паршин.

Адвокат добавил, что остальные меры ограничения пока продолжают действовать. Девушкам все еще нельзя общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом и мобильными телефонами. Так же запрещено контактировать с прессой.

В июле 2018 года Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной площадке рядом с его московской квартирой. На теле мужчины обнаружили множество колото-резаных ран. В убийстве заподозрили его дочерей Ангелину, Крестину и Марию, которые практически сразу признались в преступлении.

Источник фото: телеканал «360»

Расследование уголовного дела уже завершилось и сейчас его изучает прокуратура. Судмедэкспертиза подтвердила, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.