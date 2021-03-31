Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Работающие пенсионеры смогут продлить действие электронных больничных до 1 мая. Такое решение приняли в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — отметили на сайте Кабмина.

В пресс-службе пояснили, что решение касается тех, кто не переходил на удаленный режим работы. Кроме того, пенсионер не должен быть в отпуске и должен проживать в регионе с действующими ограничениями. Электронные больничные будет оплачивать Фонд социального страхования (ФСС).

«Деньги начислят сразу за весь период. Они поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», — заявили в правительстве.

Листки нетрудоспособности будут оформляться по сведениям, направленным в ФСС работодателями. Самим пенсионерам не нужно предоставлять никакой дополнительной информации.