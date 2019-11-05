Электронную карту мигранта выпустят в Петербурге

По данным Олега Капитанова, за 2018 год выдали около 350 тысяч миграционных карт. Они свидетельствуют о том, что человек пересек границу и планирует работать в Петербурге. Из них 236 тысяч получили патент.

«Далеко не всегда удается получить информацию о деятельности мигрантов. Очевидно, что часть из них работают в Ленобласти или уезжают в Москву, другие регионы. Но оттуда часть мигрантов также перемещается и к нам. Но мы должны видеть, сколько на территории города трудовых мигрантов, и понимать, чем они занимаются. Это, к слову, нужно и для того, чтобы их права не нарушались работодателем», — заявил председатель.

Электронная карта мигранта представляет собой пластиковый документ со встроенным чипом. Она хранит персональные данные гражданина: фотографию, отпечатки пальцев и информация о месте работы. Электронные данные исключат подделку документов. Подобные системы уже успешно функционируют в европейских странах.

«Главное, что это будет единая электронная система. Кроме того, мы получим информацию о работодателях, а это позволит выявлять нарушения трудового законодательства с их стороны. Отмечу, иной раз нарушения возникают потому, что организации, принимающие на работу мигрантов, не всегда знают установленный порядок при найме иностранных рабочих. Те же физические лица, которые летом приглашают приезжих поработать на дачном участке, должны соответствующим образом оформлять эти трудовые отношения. Но этого же никто не делает!», — отметил Капитанов.

По его словам, скоро в Петербурге появится прозрачная отлаженная система контроля трудовых мигрантов.