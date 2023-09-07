07 сентября 2023, 11:27
Электронное голосование впервые проведут в 18 регионах России
Элла Памфилова: в 18 регионах России проведут электронное голосование
В 2023 году в 18 регионах России впервые проведут электронное голосование. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она пояснила, что новая форма голосования не заменит общепринятую, а будет проходить параллельно с ней. Таким образом, у избирателей будет выбор, как голосовать: приходить лично или делать выбор дистанционно.
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«В 18 регионах применяется впервые такая технология», — подчеркнула Памфилова.
Элла Памфилова
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