Общество 07 сентября 2023, 11:27 Электронное голосование впервые проведут в 18 регионах России Элла Памфилова: в 18 регионах России проведут электронное голосование РИА «Новости»

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В 2023 году в 18 регионах России впервые проведут электронное голосование. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она пояснила, что новая форма голосования не заменит общепринятую, а будет проходить параллельно с ней. Таким образом, у избирателей будет выбор, как голосовать: приходить лично или делать выбор дистанционно.

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«В 18 регионах применяется впервые такая технология», — подчеркнула Памфилова.

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