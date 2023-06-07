Общество 07 июня 2023, 10:48 Электронное голосование предложили провести на выборах в 24 субъектах ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах РИА «Новости»

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ЦИК РФ выступил и предложением провести дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 24 регионах. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передало РИА «Новости».

«К нам, в общем, поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ. <…> Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — сказала Памфилова.

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По ее словам, семь регионов сопоставили все плюсы и минусы и отозвали свои заявки.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Дистанционное голосование предложили провести на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях. А также — на допвыборах депутатов Госдумы и в органы местного самоуправления.

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