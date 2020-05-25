    25 мая 2020, 10:59

    Электронное голосование по дистанционному обучению пройдет в Петербурге 25 мая

    Ольга Ситникова

    Жители Санкт-Петербурга получили возможность оценить систему дистанционного обучения в школах. Голосование в электронном формате пройдет на сайте golos.gov.spb.ru. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Одним из авторов проекта стал член городской Общественной палаты, глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев. По его мнению, электронное голосование давно пора внедрить в российский избирательный процесс. Он подчеркнул, что граждане активно используют онлайн-магазины и электронные кошельки

    «Резонно возникает вопрос: а почему бы нет? Почему для такого важного вопроса, как волеизъявление граждан, до сих пор используются только традиционные формы?» — поинтересовался Еремеев.

    Над реализацией онлайн-голосования работали три года в Ленинградском государственном университете имени Пушкина.

    «Мы говорим о необходимости сохранения социальной дистанции горожан, любые массовые скопления людей вызывают опасность заражения инфекцией. Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать по тому или иному вопросу. Темы и вопросы любые — будь то референдум, если у городских властей появится желание, будь то голосование по поправкам в Конституцию, будь то выборы. Технология-то одна. Вопрос только в том, что выбирается предметом голосования», — пояснил Еремеев.

    Разработку протестируют на родителях, которые будут оценивать дистанционное обучение школьников.

    «С учетом развития информационной инфраструктуры города, благодаря тому, что у нас высокообразованные и технически грамотные избиратели и члены избирательных комиссий, я не вижу причин, которые препятствовали бы оперативному началу работы по внедрению дистанционного электронного голосования в Петербурге», — добавил глава избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко.

    После голосования работу системы оценят «лучшие технические специалисты».

    «Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей. Уверен, что Петербургу такая задача по плечу», — заявил Миненко.

    По его словам, ввести электронное голосование по поправкам в Конституцию можно при соблюдении некоторых условий.