Электронное голосование по дистанционному обучению пройдет в Петербурге 25 мая

Одним из авторов проекта стал член городской Общественной палаты, глава регионального Фонда развития гражданского общества Станислав Еремеев. По его мнению, электронное голосование давно пора внедрить в российский избирательный процесс. Он подчеркнул, что граждане активно используют онлайн-магазины и электронные кошельки

«Резонно возникает вопрос: а почему бы нет? Почему для такого важного вопроса, как волеизъявление граждан, до сих пор используются только традиционные формы?» — поинтересовался Еремеев.

Над реализацией онлайн-голосования работали три года в Ленинградском государственном университете имени Пушкина.

«Мы говорим о необходимости сохранения социальной дистанции горожан, любые массовые скопления людей вызывают опасность заражения инфекцией. Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать по тому или иному вопросу. Темы и вопросы любые — будь то референдум, если у городских властей появится желание, будь то голосование по поправкам в Конституцию, будь то выборы. Технология-то одна. Вопрос только в том, что выбирается предметом голосования», — пояснил Еремеев.

Разработку протестируют на родителях, которые будут оценивать дистанционное обучение школьников.

«С учетом развития информационной инфраструктуры города, благодаря тому, что у нас высокообразованные и технически грамотные избиратели и члены избирательных комиссий, я не вижу причин, которые препятствовали бы оперативному началу работы по внедрению дистанционного электронного голосования в Петербурге», — добавил глава избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко.

После голосования работу системы оценят «лучшие технические специалисты».

«Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей. Уверен, что Петербургу такая задача по плечу», — заявил Миненко.

По его словам, ввести электронное голосование по поправкам в Конституцию можно при соблюдении некоторых условий.