Общество 31 марта 2023, 03:27 Электронику стали продавать в России со скидкой из-за переполненных складов «Известия»: продавцы электроники в РФ продают товар со скидкой из-за переполненных складов Pxhere

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В России во второй половине марта замедлились продажи смартфонов, планшетов и других гаджетов. Продавцы вынуждены реализовывать эти устройства со скидкой 15–20%, сообщили «Известия».

«На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — рассказал изданию источник.

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Но залеживаются на складах не все гаджеты. Например, техника Apple и Samsung довольно быстро находит своего покупателя, а китайские устройства производителей второго эшелона или неизвестных брендов раскупаются медленнее.

Импортеры изначально ввезли гаджеты в избыточных количествах, опасаясь дефицита. Теперь рост спроса, по прогнозам дистрибуторов, ожидается не ранее конца весны.

Продавцам такая ситуация невыгодна, но для покупателей она позитивна. Как считают эксперты, невостребованные товары, скорее всего, и дальше будут распродавать с большим дисконтом.

После введения санкций со стороны Запада российская экономика чувствует себя намного лучше, чем ожидалось. По словам самих россиян, их жизнь практически не изменилась. Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Кроме того, ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды, или их место занимают местные аналоги, указали авторы статьи в The Independent.