Эксперт предостерег от покупки украшений и электроники в интернете

Некоторые товары лучше не покупать в интернет-магазинах. Это касается украшений и дорогой электроники, считает вице-президент по развитию бизнеса в маркетплейсе Sputnik Владимир Нерюев.

Приобретая украшения в обычном магазине, можно посмотреть на их сертификаты и убедиться в подлинности изделий.

Вопросы у Нюрева также вызывает онлайн-покупка антиквариата, дизайнерских вещей и дорогой электроники.

«Я бы не рекомендовал приобретать в интернете дизайнерские вещи — одежду, обувь, аксессуары. Как правило, такие товары выпускают небольшими партиями, а покупают их ради статуса», — сказал он «Прайму».

В качестве альтернативы эксперт посоветовал посетить фирменный бутик и пообщаться с консультантами.

При получении посылок Нюрев предлагает проверить на повреждения упаковку, а при вскрытии коробки изучить товар и его комплектацию. И только после этого подписывать необходимые документы и оплачивать товар. Так можно обезопасить себя от брака, считает собеседник.

К площадкам, на которых продаются бывшие в употреблении вещи, Нюрев советует относиться с большой осторожностью.

«Если продавец отказывается встречаться, даже там, где ему удобно, от такого товара лучше отказаться», — заключил эксперт.