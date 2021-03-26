Электроника в России с апреля подорожает на 20%

В России стоимость электроники может вырасти на 10-20% из-за нехватки комплектующих во всем мире и-за пандемии и подорожавшей логистики. Рост стоимости потребители ощутят во втором квартале этого год, когда на полки магазинов поступят товары, закупленные по новым ценам.

«В среднем можно ожидать повышения стоимости мобильной техники на 10-20%», — сказал ТАСС исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Андрей Тарасов.

При этом цены на смартфоны уже начали расти, особенно в среднем ценовом сегменте, отметил в разговоре с изданием ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников считает, что цены вырастут не только на смартфоны, но и на всю электронику, в ближайшие два квартала. Произойдет это из-за дефицита на рынке компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. На стоимость крупной бытовой техники может повлиять нехватка дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта.

Представитель одного из ретейлеров сообщил ТАСС, что ожидается рост на новые модели и улучшенные версии, а стоимость товаров, которые уже находятся в продаже, не изменится.