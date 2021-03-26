facebook_pixel
    26 марта 2021, 07:29

    Электроника в России с апреля подорожает на 20%

    Екатерина Шамина

    В России стоимость электроники может вырасти на 10-20% из-за нехватки комплектующих во всем мире и-за пандемии и подорожавшей логистики. Рост стоимости потребители ощутят во втором квартале этого год, когда на полки магазинов поступят товары, закупленные по новым ценам.

    Электроника в России с апреля подорожает на 20%

    «В среднем можно ожидать повышения стоимости мобильной техники на 10-20%», — сказал ТАСС исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний «Ланит») Андрей Тарасов.

    При этом цены на смартфоны уже начали расти, особенно в среднем ценовом сегменте, отметил в разговоре с изданием ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

    Директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников считает, что цены вырастут не только на смартфоны, но и на всю электронику, в ближайшие два квартала. Произойдет это из-за дефицита на рынке компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. На стоимость крупной бытовой техники может повлиять нехватка дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта.

    Представитель одного из ретейлеров сообщил ТАСС, что ожидается рост на новые модели и улучшенные версии, а стоимость товаров, которые уже находятся в продаже, не изменится.