Электромонтеру вынесли приговор за изготовление СВУ

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор 40-летнему мужчине, который обвинялся в незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении СВУ (самодельного взрывного устройства). Об этом сообщили «Невские новости», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Следствие установило, что мужчина хранил у себя дома 19,5 килограмма тротила, калиевую селитру и огнетушитель для того, чтобы сделать взрывное устройство. В 2011 году он принял ислам, при этом не относил себя к радикальному течению. По профессии обвиняемый был электромонтером.

Во время суда мужчина заявил, что не собирался взрывать бомбу в людном месте, он лишь хотел попробовать изготовить ее самостоятельно. Суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима.