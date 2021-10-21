Путин поделился, что «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал не только о своем отношении к российским и мировым проблемам, но и о своих личных увлечениях. Глава государства признался, что уже оценил электромобили.

Путин сказал, что уже «гоняет» на электромобилях в Ново-Огарево. Лидер страны добавил, что практически не ощущает разницы между электрокарами и обычными автомобилями. Слова президента опубликовало «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин рассказывал, что далеко не всегда отдавал предпочтение только отечественному автопрому. Он поделился, что в годы работы в мэрии Санкт-Петербурга ездил на Nissan. По его словам, эта машина была не самой сложной, но очень ему нравилась.

В ходе заседания российский президент ответил и на другие личные вопросы. В том числе, рассказал о том, как понимали патриотизм в его семье. Путин отметил, что его родители были простыми людьми, никогда не говорили громкими лозунгами. Но всегда в их поведении и разговорах чувствовалось искреннее уважение к своей стране.