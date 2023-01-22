Общество 22 января 2023, 09:34 Электромобили появятся в линейке Aurus Вице-премьер Абрамченко: в линейке автомобилей Aurus появятся электрические версии машин РИА «Новости»

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Российские автомобили люкс-класса Aurus выпустят в электрической версии. Об этом РИА «Новости» сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Правительство страны оснащено машинами Aurus, мы стараемся популяризировать отечественный автомобиль. Их планируют выпускать с электрическими силовыми установками», — сказала она.

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Абрамченко призналась, что относится к электромобилям с осторожностью, так как пока нет технологии их дальнейшей утилизации.

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«Безусловно, будущее за такими технологиями, потому что углеводородов на планете с каждым годом становится все меньше и меньше. Но я так считаю, что если выпускать новый товар, то и нужно думать о том, как потом все это утилизировать», — добавила вице-премьер.

Абрамченко подчеркнула, что в России на данный момент нет технологии утилизации агрегатов и узлов электромобилей, поэтому нужно стремиться к ее созданию.

Aurus является первым отечественным брендом автомобилей класса люкс, в его линейке представлены внедорожник, минивэн, лимузин и седан.