Совфед предложил зафиксировать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации выступили с предложением зафиксировать тарифы на газ и электроэнергию в этом году. Виной всему вынужденный карантин, однако такие меры могут плохо сказаться на экономике.

Обращение от Совфеда было направлено исполняющему обязанности премьер-министра Андрею Белоусову. В нижней палате парламента инициативу поддержали. До этого с такой же просьбой в Кабмин обращалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), написала газета «Известия».

Отсрочка на индексацию газовых цен оправдывается финансовыми трудностями, с которыми столкнулись россияне во время пандемии. Стабильные цены на газ помогут населению легче пережить сложный период. При этом отмечается, что заморозка цен мало скажется на прибыли энергетических монополий.

При этом в самих газовых компаниях довольно скептически отнеслись к такой инициативе, хоть и признали, что такие меры иногда принимаются в нестабильные времена. Но их эксперты также указали на то, что обескровливание инфраструктурных отраслей обычно плохо сказывается на общем состоянии экономики.

Как и в других случаях, государству, в случае принятия данной инициативы, придется компенсировать из своего бюджета расходы энергетических компаний.