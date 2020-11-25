Электричество во Владивостоке полностью восстановили

Во всех домах Владивостока восстановили электричество. В городе было нарушено энергоснабжение из-за снежного циклона.

Ремонтные работы на поврежденной непогодой ЛЭП велись круглосуточно, сообщили в пресс-службе Русгидро.

Упавшие опоры энергетики демонтировали и установили новые. Они заменили провод, траверсы и изолятор. Работа осложнялась тем, что опоры линии электропередачи рухнули на территорию Морского кладбища.

«Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании поставили под напряжение восстановленную линию, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. <…> Восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края», — подчеркнули в организации.

Аварийно-восстановительные работы на распределительных сетях населенных пунктов Приморья продолжаются. Энергетики помогают коллегам восстановить подачу электроэнергии в Артемовский городской округ.

Последствия стихийного бедствия ликвидируют в круглосуточном режиме, как и мероприятия по восстановлению электроснабжения.

Циклон, обрушившийся на Приморье, нанес региону ущерб более чем на 250 миллионов рублей. Цифры пока предварительные.