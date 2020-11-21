Электричество вернулось в дома еще 45 тысяч жителей Приморья

Специалисты работают в круглосуточном режиме.

Электрики восстановили электроснабжение части Первомайского района во Владивостоке. Благодаря этому электричество снова поступает в район бухты Тихая, в том числе в социально значимые объекты — госпиталь ветеранов и перинатальный центр.

Работы по восстановлению линии 110 кВ, питающей Первомайский район, продолжаются. Энергетики и сотрудники МЧС расчищают трассы ЛЭП от обломков деревьев, устанавливают новые опоры.

Помимо этого, восстановлена работа линии 110 кВ, питающей Хасанский район. Специалисты вернули электроснабжение основной массе потребителей. В Надеждинском районе энергетики переводят местных жителей на другие центры питания.

Без света пока остаются 23 тысячи человек.

Ранее профессионалы восстановили работу ключевых энергообъектов. Среди них подстанция «Амурская», питающая часть центра Владивостока, и подстанция «Горностай», обеспечивающая энергоснабжение одного из городских водозаборов.

Приморским энергетикам помогают бригады из Амурской области, ЕАО и Хабаровского края, специалисты «Сахалинэнерго», сотрудники МЧС и военные.

Во Владивостоке ветер успокоился, осадки больше не идут. Теперь метеорологи ожидают активное таяние ледяной корки на проводах.