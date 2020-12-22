Электричество вернули в жилой район Сургута после аварии

По словам специалистов, причиной этого стало повреждение строительной техникой двух кабельных линий на 10 киловольт. Ремонтники смогли в краткие сроки восстановить электроснабжение.

«Чаще всего причиной аварий становится повреждение техникой кабельных и воздушных линий. В таком случае наша главная задача — вовремя среагировать и незамедлительно перевести жителей на резервное питание», — заявил начальник центральной диспетчерской службы ООО «СГЭС» Сергей Романько.

Уточняется, что на устранение неполадок энергетикам потребовалось примерно полтора часа. Они перевели дома на резервное питание и обеспечили район бесперебойной энергией.