Электричество пропало в некоторых районах Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошел сбой в работе электросетей. Без электричества остались небоскреб «Высоцкий», здание Свердловского областного суда, офисы банков, светофоры и другие строения. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на информацию от своих читателей.

В пресс-службе «МРСК Урала» отметили, что масштабное отключение произошло в Центральном и Юго-Западном районах. Снабжение электричества должны восстановить в течении часа. «Специалисты выехали на место, параллельно осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы. Подробностей инцидента пока нет, но мы не исключаем внешнего воздействия», — добавили в компании. Комментарий от Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Екатеринбурга Ura.ru получить не удалось.