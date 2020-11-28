Электричество на острове Русский восстановят в выходные

В поселках на острове Русский электроснабжение будет полностью восстановлено в эти выходные. Об этом доложили на рабочем выездном совещании в штабе Оборонэнерго, которое провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко в субботу, 28 ноября.

«В поселках острова Русский полностью восстановят электричество в текущие выходные», — сообщила пресс-служба регионального правительства на официальной странице в Instagram. В сообщении также указано, что сейчас ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тысячи человек.

Подключить электричество в поселке Экипажный планируется к ночи 29 ноября, также ведется подключение к свету поселка Подножье.

В районе поселков Рында и Воевода будут усилены работы. В сообщении пресс-службы указано, что именно здесь будет самый большой объем работы, поскольку электрические сети располагаются большей частью в лесах.

Циклон обрушился на Владивосток в ночь на 19 ноября. Дождь превратился в лед, из-за которого оборвались линии электропередачи и перестали работать станции, подающие в дома воду и отопление. Спустя два дня для жителей острова Русский закрыли единственную переправу на материк. Ванты моста начали чистить ото льда, а для людей запустили паром.

Уже больше недели Владивосток борется со льдом, сковавшим город. Некоторым жителям уже вернули электричество и отопление в дома, а кто-то все еще остается без коммуникаций. Главу острова Русский Ирину Пан отстранили от должности за бездействие. «360» узнал у местных, как там сейчас обстоят дела.