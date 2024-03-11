11 марта 2024, 17:00
Электрический кроссовер Kia EV9 победил в конкурсе «Женский автомобиль года»
Семиместный электрический кроссовер Kia EV9 стал победителем премии «Автомобиль года в мире по версии женщин» (Women’s Worldwide Car of the Year; WWCOTY). Об этом написали«Известия», ссылаясь на пресс-службу премии.
Жюри считают, что эта машина способна удовлетворить потребителей по всему миру. Среди ее преимуществ назвали просторный салон, современный дизайн, наличие сверхбыстрой 800-вольтовой зарядной архитектуры.
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Сообщается, что в состав жюри вошли 75 представляющих автомобильные СМИ женщин из 52 стран.
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