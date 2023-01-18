Общество 18 января 2023, 10:20 Electrolux решила запустить новый бренд бытовой техники в России «Коммерсант» узнал о планах Electrolux вывести новый бренд на российский рынок РИА «Новости»

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Российское подразделение Electrolux запустит бред бытовой техники Vard. Планируется, что это произойдет уже весной, сообщила газета «Коммерсант». По оценкам экспертов, новый бренд может занять заметную долю на рынке.

Разрабатывать линейку продукции будут сотрудники бывшего сервисного центра Electrolux. Для проекта собираются привлечь заемное финансирование.

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Вместе с тем источники издания отметили, что у Electrolux осталось несколько миллиардов рублей на российских счетах. Эти средства компания может задействовать для запуска производства, заявили собеседники газеты.

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Первое время технику Vard будут производить на фабриках в Китае и Турции, затем производство хотят расширить и начать выпуск на заводах в России и Европе. Ценовой сегмент планируют установить на среднем уровне, но через два-три года компания хочет перейти в премиум.

Источник «Коммерсанта» уточнил, что компания хочет сосредоточиться главным образом на производстве встраиваемой бытовой техники. Товарный знак Vard зарегистрировали еще 24 октября на ООО «Е.Кампани».

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов заявил в комментарии изданию, что вывод на рынок нового бренда может стать успешным на фоне ухода иностранных вендоров из России. Но многое будет зависеть от стратегии компании, в том числе и по части цен.