Electrolux прекратит работу в России

Шведская компания Electrolux Professional, которая занимается производством техники для химчисток и прачечных, объявила об уходе из России. Ведением дел займется менеджмент из РФ.

«После того как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает деятельность в России местному менеджменту», — сказано в заявлении компании на официальном сайте.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка в марте 2022 года. Одной из таких компаний стала шведская IKEA. Популярный магазин мебели перед окончательным закрытием в России устроил распродажу товаров. Сначала возможность купить все желаемое была у сотрудников компании, потом — у остальных.

При этом, по данным СМИ, работники устроили в соцсетях флешмоб с требованием передать бизнес российской стороне, они отказываются писать заявления об увольнении.