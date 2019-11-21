«Еле ноги переставляет». Суд над бывшей женой Цеповяза отложили из-за болезни
«Она (Наталья Стришняя — прим.ред.) чувствует себя гораздо лучше, чем когда была сразу после комы. Сейчас все лучше, но все еще она в очень тяжелом психологическом состоянии. Физическое состояние тоже оставляет желать лучшего: вялая, неактивная, едва переставляет ноги», — рассказал Мусаев.
По его словам, защита хотела бы, чтобы Стришняя присутствовала на этом заседании, но врачи сказали немного подождать и «пощадить ее». В то же время Мусаев выразил надежду, что уже на следующей неделе его подзащитная сможет принять участие в заседании.
Мусаев также прокомментировал ее отношения с Вячеславом Цеповязом. Адвокат выразил мнение, что конфликт между ними создали специально, чтобы потом напасть на их предприятие. Он сказал, что предполагает, кто мог быть провокатором этого конфликта.
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«Они не общаются и у них нет никаких отношений, потому что он находится в местах лишения свободы, а она под домашним арестом и не имеет возможности связи с внешним миром. Их юридические отношения урегулированы через представителей. Между ними заключены соглашения, у них нет больше никаких юридических споров между собой», — подчеркнул Мусаев.
Наталья Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне по обвинению в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, а дело передали в суд. 6 ноября Стришнюю нашли без сознания после попытки самоубийства. Несколько дней она находилась в коме.