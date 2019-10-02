Элджей своим предложением «испортил праздник» Ивлеевой

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева пришла на шоу Ивана Урганта и рассказала о своей свадьбе с рэпером Элджеем. По ее словам, большого праздника с родственниками не было.

Ивлеева призналась, что Элджей сделал ей предложение в ее день рождения, который она отмечает 8 марта. «Испортил мне праздник. У меня и так все было туго: два праздника в один день. Мне всегда дарили один подарок», — пошутила она.

Также ведущая рассказала и о самой свадьбе, которая прошла скромно. Ивлеева не стала покупать белое платье и приглашать «миллион родственников». Обошлось все, по ее словам, без свадебной «движухи».

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Анастасия пришла в ЗАГС в толстовке, штанах и кроссовках. После росписи молодожены вернулись домой, выпили вина и легли спать. «Ну я еще пару чипсин съела, мои любимые», — добавила блогер.

Ургант спросил у нее, не обиделись ли друзья на то, что их не пригласили на свадьбу. Молодая жена на это ответила, что они с мужем в любом случае не стали бы «создавать мероприятия» вокруг своего брака.

СМИ узнали о свадьбе Анастасии Ивлеевой и Элджея в начале осени. Журналисты нашли запись в Едином государственном реестре юридических лиц узнали о смене фамилии телеведущей. Ивлеева стала Узенюк. Медовый месяц новобрачные провели на Сицилии.