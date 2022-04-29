Экзоскелеты, дроны, VR и самоходная техника: как гаджеты врываются в металлургию

Металлургическая отрасль в России сегодня развивается очень быстрыми темпами. Крупные предприятия уверены, что залог эффективного развития и промышленной безопасности — это инновационные технологии. Одним из лидеров применения гаджетов на производственных площадках является компания «Норникель».

На предприятиях горно-металлургического гиганта уже несколько лет используются технологии машинного зрения, на поверхности работает более 10 беспилотников, а также проходят испытания подземные автономные дроны и экзоскелеты.

28 апреля в Московском политехническом университете прошла демонстрация работы последних моделей экзоскелетов. Мастер-класс для студентов провел главный инженер «Норильсктрансремонт» Виктор Диконенко. Специалист рассказал ребятам о двух типах экзоскелетов: тяжелых промышленных и облегченных текстильных, а также предложил желающим примерить оборудование.

Наибольший восторг у аудитории, разумеется, вызвал промышленный экзоскелет, помогающий без труда поднимать 60 килограммов.

Студент факультета машиностроения Иван Лисютин поделился эмоциями после мероприятия: «Казалось бы, то, что мы видели в фильмах — когда в „Матрице“ люди отстреливались от роботов — это уже здесь! Меня это очень вдохновило».

Кроме того, у продукта есть важная особенность — это экзоскелет российского производства.

«Все наши конструктивные особенности экзоскелета сделаны полностью из отечественных материалов, начиная от изоляции электропроводки и заканчивая последним шурупчиком», — подчеркивает Виктор Диконенко. «К этому изначально стремились наши инженеры, потому что мы преследуем как бизнес цели, так и развитие предприятия на нашей земле».

Другие современные разработки компании учащиеся Политеха смогли увидеть в Центре компетенций вертикали инноваций «Норникеля» в Сколково. Там сегодня представлены прототипы маркшейдерских дронов, демонстрационные VR и MR материалы с эффектом полного присутствия на производственной площадке, а также коллаборативный робот — автоматическое устройство, которое может работать совместно с человеком.

Экскурсию и презентацию провел главный менеджер Департамент цифровых технологий Владислав Давыдов.

Специалист подробно рассказал, чем занимается он и его коллеги: «В отличие от институтов, где речь обычно идет сугубо о науке, мы ищем то, что действительно можно применить. То, что может решить задачу и пойти в дело. Это не на уровне квантовой физики, фантазии — это практика».

Руководитель направления «Компетенции» Александр Васильев добавил: «Сейчас на разных площадках компании активно внедряются порядка 20 инициатив. Первый фокус нашей команды был на процесс обогащения руды, а сейчас мы идем на другие переделы. Мы более подробно будем рассматривать металлургические заводы, конечный продукт в виде катодной меди и никеля и его качество для наших заказчиков. А также горный передел — то есть повышение эффективности подъема руды».

Важно сказать, что «Норникель» сегодня действительно уделяет большое внимание внедрению перспективных разработок на предприятиях и, по словам вице-президента по инновациям Виталия Бусько, намерен трансформировать производство с помощью научного сообщества и перспективных исследователей.