08 декабря 2023, 15:53
Экземпляр романа «Бесы» Достоевского продали за 2,2 млн рублей на аукционе
Аукционный дом «Литфонд» продал советский экземпляр романа «Бесы» Федора Достоевского за 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу организации.
Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, цена лота стартовала от полутора миллионов рублей. До 1989 года роман выходил только в составе сборников сочинений Достоевского.
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Отмечается, что также на аукционе продали работы Федора Туманского за миллион рублей и экземпляр «Мертвых душ» Николая Гоголя с подписью художника Марка Шагала за 700 тысяч рублей.
Аукционы
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