Общество 08 декабря 2023, 15:53 Экземпляр романа «Бесы» Достоевского продали за 2,2 млн рублей на аукционе

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Аукционный дом «Литфонд» продал советский экземпляр романа «Бесы» Федора Достоевского за 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу организации.

Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, цена лота стартовала от полутора миллионов рублей. До 1989 года роман выходил только в составе сборников сочинений Достоевского.

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Отмечается, что также на аукционе продали работы Федора Туманского за миллион рублей и экземпляр «Мертвых душ» Николая Гоголя с подписью художника Марка Шагала за 700 тысяч рублей.