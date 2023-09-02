Общество 02 сентября 2023, 01:48 Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании Экзарх Африки попросил ФСБ разобраться с оскорблениями студентов из Танзании Pxhere

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В Пограничную службу ФСБ обратился патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). В своем Telegram-канале он написал, что такое решение он принял из-за неприемлемого обращения в аэропорту со студентами из Африки, которые прибыли для обучения в учебных заведениях Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, один из сотрудников пограничной службы задавал вопросы, о том, «сколько будущие студенты заплатили Русской церкви, экзархату, за то, чтобы они были приглашены на обучение». Также, как отметил, митрополит, «звучали обвинения в адрес экзархата в коррупции за помощь африканцам в нелегальной иммиграции из Африки в Европу и Канаду через Россию».

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Как указал митрополит, 26 августа на протяжении пяти часов двух студентов держали на таможне в столичном аэропорту Домодедово, «учинив им допрос с пристрастием». Как сообщили РИА «Новости» в экзархате студенты прибыли из Танзании.

«По факту случившегося мною направлено официальное обращение руководству Пограничной службы ФСБ России с просьбой разобраться в уже не первом случае такого отношения к нашим будущим священникам в Африке», — сказал митрополит.

Экзарх отметил, что задававший студентам провокационные вопросы пограничник представился сотрудником таможни.