Экзамен для трудовых мигрантов в России предложили упростить

Экзамен для трудовых мигрантов при получении вида на жительство в России на время спецоперации на Украине необходимо упростить. С таким предложением выступило Минобрнауки РФ. В документе указано, что следует отменить сдачу экзамена по истории, текст опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минобрнауки также считают, что на время проведения специальной операции иностранцев можно освободить от сдачи письменной части экзамена по русскому языку и основам российского законодательства. Ведомство хочет упростить экзамен для трудовых мигрантов для получения вида на жительство, разрешений на временное проживание и на работу.

В апреле МВД сообщило о росте количества нарушений правил въезда в Россию и режима пребывания среди иностранных граждан, за два месяца оно выросло на 114%. Отмечен рост случаев незаконной трудовой деятельности и нарушения установленных ограничений на отдельные виды деятельности среди иностранцев.