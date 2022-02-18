Экстренным службам предложили разрешить вскрывать жилища

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разрешить сотрудникам МЧС и скорой помощи вскрывать жилища в экстренных ситуациях до приезда полиции. Он направил письма на имя вице-премьеров Татьяны Голиковой и Юрия Борисова, копии оказались в распоряжении RT.

Свою инициативу депутат аргументировал тем, что спасение здоровья и жизней граждан — главная задача государства. Но иногда приезжающие по вызову экстренные службы не успевают оказать помощь нуждающемуся в ней, если человек находится в закрытом помещении и не в состоянии открыть дверь.

По закону, как подчеркнул Сухарев, в таких ситуациях работники экстренных служб должны ждать приезда полицейских — и только при них можно вскрыть жилище, но это может привести к потере времени, которое станет решающим для спасения человека.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части наделения работников экстренных служб, в том числе представителей МЧС и скорой помощи, правом самостоятельно производить вскрытие помещений при возникновении ситуаций, угрожающих жизни человека», — написал он.

Сухарев добавил, что такие действия должны производиться только в случае, когда сам гражданин просит о помощи или об этом заявляют его соседи.