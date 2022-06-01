Экстренную вакцинацию провели 170 жителям Сургута после укусов клещей

Сургутские медики экстренно вакцинировали 170 человек после укусов клещей. Об этом Ura.ru сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице.

Всего же с начала года с жалобой на укус клеща в городе к врачам обратились 189 человек. Почти всем из них поставили вакцину иммуноглобулином.

«Это не та вакцина, которую ставят в поликлиниках заранее и по графику. Это вакцина, которую ставят по факту укуса при наличии медицинских показаний», — пояснили в больнице.