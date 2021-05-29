Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье из-за грозы и ветра

Жителей Московской области предупредили о дожде, грозе и усилении ветра в субботу. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели напомнили о правилах безопасности. Во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Во время ливня не следует спускаться в подземные переходы и заглубленные помещения.

Также следует обходить шаткие строения, деревья, мосты, эстакад, линий электропередачи и трубопроводы. Автомобилистам рекомендовали быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров. В сильный ливень нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд, прекратить движение и переждать дождь.

Потепления в столичном регионе следует ждать в первые дни лета. Температура воздуха поднимется до +20 градусов, сообщил «Царьград».

Если в Московской области синоптики прогнозируют ливни и грозы, то в Ханты-Мансийском автономном округе жителей предупредили о мокром снеге, отмечает Ura.ru.