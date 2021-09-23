Экстремалы с парашютами прыгнули с жилого дома на проезжую часть в Москве

На улицах Москвы были замечены экстремалы, совершившие прыжок с парашютом с высокоэтажного здания. Приземлились они прямо на проезжую часть дороги. Видео с нарушителями общественного порядка появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как парашютисты приземляются прямо на оживленную дорогу. Уточняется, что произошло это на Ленинском проспекте.

«Столичная полиция проводит проверку по факту размещения данного видео в Сети. Другой информации пока нет. Смотрим камеры, выясняем обстоятельства, разыскиваем очевидцев», — сообщил представитель ГУ МВД РФ по Москве.