Общество 01 января 2023, 03:38 Экстремальных погодных явлений в 2023 году станет больше — климатолог Климатолог Кокорин: экстремальных погодных явлений в следующие 10 лет будет больше РИА «Новости»

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В следующем десятилетии в России экстремальных погодных явлений станет больше. Однако они будут зависеть от региона, заявил в интервью радио Sputnik директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«В каждом федеральном округе есть опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — пояснил эксперт.

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По его словам, 2023-й будет чуть теплее 2022 года, но значительно холоднее 2020 года. Холодная фаза ожидается в первой половине года. При этом в следующие 10 лет морозных зим станет меньше, подытожил Кокорин.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в московском регионе январь будет теплым. Он подчеркнул, что периодов аномального тепла становится больше.