Общество 08 августа 2023, 14:44 Экстремальная велогонка состоялась 6 августа в Тарко-Сале

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Велогонка в дисциплине кросс-кантри со спусками, затяжными подъемами и скоростными участками прошла 6 августа в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт Infox.ru.

По словам главы Пуровского района Колодина, с каждым годом количество участников в спортивных соревнованиях увеличивается. В этом году все велосипедисты смогли успешно преодолеть путь.

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Отмечается, что 12 и 13 августа в городе также пройдет окружной этап состязаний по велодрайву.