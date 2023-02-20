Общество 20 февраля 2023, 12:57 Экстремальная гонка «Ледовый шторм» прошла на Байкале

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На Байкале состоялась одна из самых экстремальных гонок — «Ледовый шторм». Об этом сообщило ОТР.

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Соревнования длились на протяжении трех дней. В них приняли участие 54 человека. Суть состояла в том, чтобы преодолеть ледяное пространство озера на коньках или велосипеде. Общая протяженность дистанции составила 210 километров. Победителем в этом году стал москвич Иван Петров. Он прошел гонку на коньках за 11 часов и 51 минуту.