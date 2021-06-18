Экстремал выловил собаку из Енисея. Йорк сбежал от хозяйки с грузового корабля

Экстремал Алексей Нестеров плыл по Енисею на лодке и случайно увидел в воде зверька, которого сначала принял за зайца. Но оказалось, что это был йоркширский терьер. Алексей рассказал «360», как спас собаку.

Алексей пришел к выводу, что собака была в воде минут 30-40. Оказалось, что она упала в реку с корабля. В тот день экстремал срочно возвращался домой с путешествия, потому что его мать положили в больницу.

«Мне показалось, что это заяц. Внимания не обратил, спешил. Потом присмотрелся — собака. Как тут собаку не поднять? Когда уже поближе подъехал — увидел, что она маленькая. Чтоб вы понимали, ближайшие дороги начинаются в Енисейске. А до Енисейска нужно было плыть еще километров 180», — сообщил спортсмен.

Алексей обмотал промокшего йорка в своей пуховик. Через час-полтора пес пришел в себя. Он признался, что сначала у него было желание оставить его себе, но у него уже есть любимый пес, который бы вряд ли обрадовался такому сожительству.

«Я в Красноярск собаку привез, супруге и знакомым отдал, они ее на телевидение увезли», — сообщил Алексей.

Йорк вернулся к хозяйке, которая брала его с собой на грузовое судно, на котором работает. Об этом «360» рассказала сестра хозяйки.

«Джеки вот сейчас у меня на руках, вошкается, прекрасно себя чувствует, уже были у ветеринара. Провели ему обследование, поставили ему прививки. Прекрасно себя чувствует собака», — сообщила девушка.

Когда Джеки упал с корабля, этого никто не заметил. Грузовое судно очень большое, его нельзя остановить или развернуть. Его искали по всему кораблю и даже включали сирену тревоги, обычно пес начинал гавкать, но не появился. Найти собаку помогли соцсети — у одной из сотрудниц на корабле поручилось найти пост о потеряшке в Instagram.

«Сестра звонит, говорит, звони куда хочешь, но собаку найди. И все, позвонили в местный ТВК, в местные СМИ позвонили, они дали номер телефона, у кого собака. И буквально через три-четыре часа собака была уже у нас. Алексея отблагодарили и словесно, и материально», — рассказала она.