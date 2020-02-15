Экстремал провел 13 минут вмороженным в лед. Вот его рассказ

Олег Резанов живет в Калининградской области, в СМИ его прозвали повелителем холода из-за довольно безумных акций, которые он проводит. По словам мужчины, он начал заниматься закаливанием из-за проблем со здоровьем и с помощью холодных обливаний смог избавиться от хромоты.

14 февраля Резанов замуровался в снегу в честь супруги. В Якутске полуголого экстремала сначала засыпали снегом (в тот день было солнечно и около 30 градусов мороза), затем образовавшуюся горку полили сверху водой. Спустя 13 минут его откопали, спортсмен спокойно прошел в медпункт. В снежной яме Олег, по его словам, задержал дыхание на все время эксперимента.

«Я никак не готовился, потому что нельзя подготовиться к тому, что я сделал. До сих пор сам в шоке. Я в принципе не понимаю, как это получилось», — заявил он «360».

По словам Резанова, в его жизни сейчас «очень интересный период», когда он «слышит знаки» и его что-то «ведет». Знаки приходят в видениях, снах, а также во время случайных встреч.

«У меня есть задача, я эту задачу во вселенную отправил — хочу быть бессмертным», — выдал он конечную цель своих рекордов.

Резанов не знает, удастся ли достичь вечной жизни, но ему «уже удалось помолодеть на 15 лет». Это разница между реальным возрастом Олега (47 лет) и биологическим (32 года), который определили якутские врачи.

Знаки приходят к активисту с июля прошлого года, когда он побывал на Эльбрусе. Там же он узнал свое настоящее имя — Сат. Сат-Олег заявил, что вообще не готовится к холодовым рекордам: больше года назад он забросил плавание в ледяной воде, которым увлекался много лет до этого.

При этом Резанов предупреждает последователей, чтобы они не пытались повторить то, что он делает. Иначе их ждет смерть.

Резанов рассказал и об очередном эксперименте над собой: 8 марта он погрузится «в пары жидкого азота на час». Череду испытаний он начал в декабре прошлого года, проведя 13 часов в снегу. Спустя месяц «погружался в кипящий котел», теперь задержал дыхание под снегом на 13 минут. Азот будет четвертым, завершающим испытанием согласно «инструкции», которой он следует.

Но и после этого, по словам Олега, бессмертие к нему не придет. Калининградец лишь надеется получить информацию о том, что делать дальше. Одну из проверок на прочность Олег провалил — при контакте с огнем получил ожоги, хотя этого не должно было случиться. Испытание огнем он планирует повторить в следующем году.