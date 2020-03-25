Экстрасенсы решили продолжить работу на карантине по Skype

Теперь многие экстрасенсы соблюдают самоизоляцию, однако от новых заказов не отказываются. Некоторые из них разработали новую услугу — определить заражение коронавирусом по фото или через Skype.

Журналист попросил проверить наличие у него коронавируса. По легенде корреспондента, он летел на самолете с человеком, у которого позже обнаружили инфекцию.

«С одной стороны, мне бы не хотелось с вами лично встречаться, раз уж вы в группу риска попали. Мы можем вот что сделать: вы на мой электронный адрес высылаете свою фотографию, где вы один и смотрите прямо…», — пояснила ясновидящая.

После этого она уточнила, что за один сеанс придется отдать тысячу рублей. В пакет услуг входит обработка снимка клиента и его родственника. Диагностику проводят по телефону или по Skype, но лишь после предоплаты.