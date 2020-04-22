Экстрасенсы рассказали, для чего нам пандемия коронавируса и когда она закончится

Гостьей эфира стала экстрасенс Дарья Миронова. Она считает, что многие люди сейчас находятся «в погоне за хайпом», когда речь заходит о предсказаниях Ванги или Нострадамуса. По мнению экстрасенса, любое предсказание можно скопировать и заработать на этом.

«У Нострадамуса много жутких предсказаний, но никто не может их расшифровать, так же как никто не может понять, что видела Ванга. Как угодно можно переворачивать их предсказания, ведь их рядом нет. Хотя отчасти они оба были в чем-то правдивы», — пояснила Миронова.

Еще одна гостья эфира, таролог и ведунья Саона, объяснила, что карты не могли предсказать человечеству серьезные болезни.

«Карты показывали, что будут переживания», — пояснила она.

Ведьма и экстрасенс Татьяна Московская (Ионина) придерживается мнения, что пандемия коронавируса подойдет к концу в начале июня, при условии, что люди изменят свое отношение к жизни.

«Природа наказывает нас за такие дела. Человек стал считать себя центром вселенной, а природа не может терпеть такое и решила провести чистку. Все люди стали черствые, некоторые их них не помогают родителям, не хотят выходить замуж и иметь детей, а также не защищают стариков. Люди возомнили себя богами, а депутаты не хотят заботиться о народе. Природе надоел этот беспредел», — считает ведьма.

Татьяна Московская отметила, что для этого достаточно, чтобы 30% человечества изменили свое сознание, а потом и остальные возьмут с них пример. Она считает, что такие вспышки нужны были для «чистки человечества». Она напомнила, что в средние века ведьм сжигали на костре, но люди и сейчас такие же «дикари».

«В некоторых странах ведьм запрещают. Мировое правительство не защищает народ, набивает карманы, вот нам и послали коронавирус», — пояснила гадалка.

Российский практикующий астролог Иван Горский поделился своими ожиданиями по решению проблемы с COVID-19 в ближайшем будущем.

«В течение года вопрос будет решаться в мировом масштабе. В менее развитых странах процесс [распространения инфекции] будет продолжаться. Что касается РФ, то к лету вопрос в пиковом значении будет решен, а дальше очаги будут на периферии — в сельской местности», — считает Горский.

Он уверен, что астрология предлагает свою альтернативную аналитику по происходящим мировым событиям.

«Есть базовые научные исследования, но астрология многие века работает по своей системе. Взаимодействия планет и звезд дают возможность сделать выводы», — пояснил Горский.

Вспышка пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позже врачи установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Сейчас число зараженных в мире превышает два миллиона человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения присвоила вспышке коронавируса статус пандемии.