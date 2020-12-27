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    27 декабря 2020, 23:13

    Экстрасенс рассказала, как оставить все болезни в уходящем году

    Анатолий Минкин

    Уходящий 2020 год оказался тяжелым для многих людей. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, как оставить все невзгоды и болезни в прошлом и начать с 1 января жить по-новому. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Экстрасенс рассказала, как оставить все болезни в уходящем году

    По словам Мироновой, для избавления от прошлого нужно сходить в баню, чтобы снять накопленные за год напряжение и усталость.

    «Это хорошая возможность войти в 2021 год очищенным. После бани нужно выйти и обтереться снегом», — рассказала она.

    Для того, чтобы не тащить с собой болезни уходящего года нужно отправиться в лес за веткой хвойного дерева. Ее нужно положить под матрас, а перед этим рассказать о своем желании стать здоровым.

    Экстрасенс пояснила, что когда ветка засохнет, а хвоя начнет осыпаться, то тогда беспокоящие заболевания начнут уходить. Все болезни заберет на себя вечнозеленое дерево.