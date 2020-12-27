Экстрасенс рассказала, как оставить все болезни в уходящем году

По словам Мироновой, для избавления от прошлого нужно сходить в баню, чтобы снять накопленные за год напряжение и усталость.

«Это хорошая возможность войти в 2021 год очищенным. После бани нужно выйти и обтереться снегом», — рассказала она.

Для того, чтобы не тащить с собой болезни уходящего года нужно отправиться в лес за веткой хвойного дерева. Ее нужно положить под матрас, а перед этим рассказать о своем желании стать здоровым.

Экстрасенс пояснила, что когда ветка засохнет, а хвоя начнет осыпаться, то тогда беспокоящие заболевания начнут уходить. Все болезни заберет на себя вечнозеленое дерево.