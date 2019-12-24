Экстрасенс увидел в поднятии купола над челябинским метеоритом знак для ученых

Кадры с самопроизвольным поднятием купола над челябинским метеоритом в Историческом музее Южного Урала взбудоражили Сеть на минувшей неделе. Тогда же появились разные версии случившегося: от неаккуратного обращения с куполом и технического сбоя до сверхъестественных теорий. Как заявил в беседе с «360» экстрасенс Антон Мамон, это мог быть сигнал для ученых.

Он пояснил, что многие хотят видеть мистику в этом событии. Но, по его словам, ученые, которые изучают квантовую физику, и экстрасенсы, которые занимаются магией, ищут ответы в одной сфере.

Сам метеорит, который упал в 2012 году, Антон Мамон назвал сообщением людям. Он напомнил, что тогда все ждали конца света и были предсказания о падении небесного тела.

«Этот метеорит был посланием нам. И в настоящее время он не должен лежать под стеклянным саркофагом в музее, он должен лежать под микроскопом, где его будут изучать люди, которые отвечают за технический прогресс, в котором они безбожно отстают. На мой взгляд, это прямое указание к действию и ничего больше», — пояснил экстрасенс.

Также Антон Мамон рассказал, что есть гипотеза, по которой метеорит — это магический артефакт, а музей, где он хранится — место силы. Поэтому логично, что туда тянутся люди с магическими способностями, у которых понимание мира и вселенной намного шире.

«Я бы и сам поехал в этот музей, по крайней мере из праздного любопытства», — подытожил Антон Мамон.

Ранее директор Исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский пояснил, что регулировать поднятие купола можно с пульта, но делать это нужно только с определенного расстояния, направляя сигнал в специальное окошко. При этом он пояснил, кто именно дал команду для поднятия купола, пока не известно.